Tallinki laev Galaxy jääb Hollandis põgenikke majutama

«Meil on hea meel, et kindlustasime oma laevale selle lepingupikenduse ning et saame üksiti ka Hollandi valitsusele jätkuvalt abiks olla selle olulise majutusteenuse tagamisel. Majutusteenuse osutamine on Amsterdamis viimastel aastatel sujunud väga ladusalt, seda peamiselt tänu heale koostööle meie lepingupartnerite ja sealsete valitsusasutuste esindajatega. Meie meeskond annab jätkuvalt endast parima, et hoida meie lippu kõrgel eeskujuliku teenindustaseme ja professionaalse koostöö osas ka edaspidi selle olulise teenuse osutamisel Hollandis,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.