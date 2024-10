Luminor: ehituse hinnad on viimastel kuudel stabiliseerunud

Septembris olid hinnad isegi veidi odavamad kui nad olid juunis. Kokku on võrreldes 2019 aasta lõpuga hinnad kasvanud 37,6 protsenti, mis on vaid veidi vähem kui hinnakasv üldiselt majanduses.

«Eriti selgelt on näha hinnakasvu just ehitusmaterjalide osas. Materjalide hindu tõsteti üle 46 protsendi 2023. aasta märtsiks. Sealt alates on hinnad vaikselt alanenud. Vaikselt on jätkuvalt tõusmas ehitusmasinate hinnad, mis tõusnud veidi enam kui 25 protsenti. See läheb kokku hinnakasvuga maailma teistes riikides. Väikest hinnakasv on selles valdkonnas jätkuvalt oodata,» ütles Uusküla.