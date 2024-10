Trumpi uus krüptomünt - piiratud ligipääs ja piiramatu kriitika

World Liberty Financial (WLF) on ettevõte, mille eesmärk on pakkuda detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) teenuseid, nagu laenamine, stabiilsete müntide kasutamine ja investeerimine. Donald Trumpi uus krüptomünt WLFI on WLF-i projekt, mille eesmärk on kaasata investoreid ja pakkuda hääletusõigust ning osalust platvormil. Kuid WLFI mündiga seotud piirangud on tekitanud palju küsimusi ja vastakaid arvamusi.