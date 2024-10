Euroopa Väärtpaberijärelevalve soovib SECi eeskujul laiendada oma volitusi

Euroopa Liidu finantsturgude järelevalveorgan, Euroopa Väärtpaberituru Järelevalve (ESMA), soovib omandada ulatuslikumad volitused Euroopa peamiste börside ning muu olulise finantsinfrastruktuuri järelevalveks. ESMA eesmärk on saada Euroopa vasteks USA Väärtpaberite ja Börsikomisjonile (SEC). ESMA esimees Verena Ross märkis, et Euroopa Komisjoni uus koosseis on väljendanud tugevat huvi finantsturu järelevalve tsentraliseerimise vastu, et elavdada regiooni kahanevaid kapitaliturge.