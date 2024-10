VAATA OTSE Jäätmereform suurendab bürokraatiat, tegelikult ei ole jäätmete ringlusse saamiseks midagi tehtud

Ringmajandusettevõtete liit leiab, et jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ettevalmistamisel on riik unustanud jäätmekorralduse sisulise eesmärgi – vähendada jäätmeteket ning suunata rohkem jäätmeid materjalina ringlusesse – ning on keskendunud peenhäälestusele ning lisabürokraatia ja -kulude loomisele.