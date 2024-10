Kallim ja aeglasem: ministeerium ja Eesti Post tahavad muuta kirjade kojukannet

ERR kirjutab, et kui praegu kehtiv seadus ütleb, et inimene, kes on postitanud 2,3-eurose ekspresskirja esmaspäeval, peab kiri kohale jõudma järgmisel päeval. Ministeerium plaanib aga lõdvendada Eesti Postile kehtivaid nõudeid selliselt, et ekspresskiri hakkaks kohale jõudma neljapäeval. Samuti tõuseks teenuse hind.