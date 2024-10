Svet: uut pakendimaksu ei tule, firmadele jagatakse 10 miljonit eurot disainitoetust

«Ministeeriumi arvutused näitavad, et pakendite turulelaskmise aktsiis võib supipurgi või piimapaki hinda tõsta kordades vähem kui ühe eurosendi võrra. Ometi ei saa välistada, et marginaalse mõjuga aktsiisi taustal tõstavad toidutootjad hinda märksa suuremal määral ja see lööks praegu kõige nõrgemaid ühiskonna liikmeid,» ütles taristuminister Vladimir Svet.