Töötukassa teeb suurkoondamise, mitu esindust pannakse kinni

Delfi kirjutas täna, et töötukassa asub koondama. Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool ütles Delfile, et ametikohti koondatakse kõikides maakondades välja arvatud Hiiumaal.

Lauri Kool ütles, et hetkel on kärbete fookuses personalikulud - koondamiste taust on praegu personalieelarve vähendamine. Mis töötukassa teenuseid puudutab, siis siin veel otsuseid tehtud pole. «Praegu on kavandataud nii, et teenuseid kinni ei panda, aga teenuste arutelu seisab tulevikus veel,» sõnas Kool.