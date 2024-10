Delfi kirjutas täna, et töötukassa asub koondama. Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool ütles Delfile, et ametikohti koondatakse kõikides maakondades välja arvatud Hiiumaal. Koondamised on plaanis läbi viia 2025. aasta 1. jaanuaril.