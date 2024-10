Bloomberg: suur raha panustab rohepöörde vastu

Bloombergi värske uuring näitab, et 5 triljoni dollari suuruse riskikapitalifondide turu meeleolu roheenergeetika osas on pehmelt öeldes mõru. Kolmanda kvartali numbreid analüüsides selgus, et päikeseenergeetikaga seotud ettevõtete puhul olid riskikapitalifondid panustanud 77% ettevõtetest aktsiate languse peale. Bloomberg tõi võrdluse, et 2021. aastal, mil roheenergeetika eufooria tipus oli, oli see näit vaid 33%.