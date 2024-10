Pank: nüüd saab Eestis kinnisvara hinda tublisti alla kaubelda!

«Kinnisvaraturul on tehingute arv madalseisus, seda just uusarenduste puhul, kus numbrid on eriti väikesed. Näiteks juuli ja augustikuised uusarenduste müüginumbrid olid kaks korda väiksemad võrreldes kahe aasta taguse ajaga. Müüjad on praegu valmis allahindluseid tegema ning on näha, et ostjad julgevad allahindlust ka küsida,» ütles Rebane.