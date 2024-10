Bigbanki võlakirjad märgiti ligikaudu kolmekordselt üle

«Märkimistulemused näitavad, et investorite usaldus Bigbanki tulevikuplaanide osas on jätkuvalt väga kõrge ning pakkumisel olnud võlakirjade intressimäär võis olla isegi pisut liiga kõrge, arvestades viimase kuu kiireid arenguid intressikeskkonnas. Kaasatud kapitali toel saab Bigbank veelgi tugevamana viia ellu oma äristrateegiat, plaanides kasvu jätkata eelkõige just kodu ja ärilaenude tooteliinides ning tagades samaaegselt vastavuse kehtestatud kapitalinõuetega,» kommenteeris Martin Länts.