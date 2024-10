Noor naislaulja: esinevatele naistele pööratakse sageli ülemäärast tähelepanu

«Põhiline kitsaskoht, mis pole küll selle skeene probleem, vaid on üldine, on see, et kui sa oled naine ja teed midagi avalikult, siis paljud inimesed käituvad, nagu sa oleksid neile ka teist sorti tähelepanu võlgu. Nii palju, kui ma olen rääkinud meestega sellest, siis nad on alati väga üllatunud, kui paljudele sõnumitele tuleb näiteks peale laive vastata,» rääkis Käär oma tööst muusikuna.

«See on asi, millest ma olen ka teiste tüdrukutega rääkinud, et naisena ei ole kunagi ainult nii, et sa laulad oma laulu ära ja asi ants, vaid alati on nagu... et sa laulad oma laulu ära ja sind kutsutakse kohvikusse,» sõnas Käär.

Käär selgitas, et inimestele tundub loogiline, et kui sa teed midagi avalikult, siis sa tahad olla ka isiklikult avalikult kättesaadav, kuid tema puhul see nii ole.