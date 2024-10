Ülemaailmne raport näitab ettevõtete paranemist. Mis on selle põhjused?

Ülemaailmne äriotsusteks vajalike andmete ja analüüsi pakkuja Dun & Bradstreet avaldas aruande, mille järgi on ettevõtete optimism võrreldes eelmise kvartaliga kasvanud seitse protsenti. Tingitud on see inflatsioonimäärade järkjärgulisest alanemisest ja laenutingimuste paranemisest.

«Kuigi üldine ülemaailmne ettevõtlusoptimism on suurenenud ja inflatsioon on vähenenud, on oluline tunnistada, et geopoliitika aitab siiski kaasa majanduslikule ebakindlusele,» kommenteeris raportit Dun & Bradstreeti Balti piirkonna ärijuht Marek Vihuri.