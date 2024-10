Woltist saab nüüd lisaks toidule koristuse tellida

See on esimene kord Eestis, kui Wolti platvormil on saadaval teenindusettevõte, mitte restoran või kauplus.

Tallinna elanikud saavad kasutada WiseCleani, vormistades Wolti äpi kaudu tellimuse vaid mõne klikiga. Koostöö eesmärk on parandada tellimise mugavust ja kiirust, pakkudes klientidele veelgi suuremat kasutajasõbralikkust ja paindlikkust.

Nii näeb välja koristuse tellimine Woltist. Foto: WiseClean

«Liitumine Woltiga on oluline samm meie klientide elu paremaks muutmise suunas. Meil ​​on hea meel saada esimeseks Wolti platvormi teenuseks Eestis ja oleme kindlad, et see avab uusi võimalusi nii kasutajate kui ka potentsiaalsete investorite seas», ütleb WiseCleani asutaja ja tegevjuht Vlad Belopolsky.

«Kuna plaanime oma teenuste geograafiat oluliselt laiendada, on integratsioon Woltiga meie jaoks suur samm ettevõtte ambitsioonikate plaanide elluviimisel. Usume, et see aitab meil tõhusalt realiseerida eesmärke seoses arenguga ja uutele turgudele sisenemisega,» lisab esimene WiseCleani investor Peter Zashev.

Ettevõte areneb aktiivselt ja kogub praegu investeeringute ringi, et skaleerida oma edukat ärimudelit Lätti ja seejärel Leetu.

WiseClean on platvorm, mis lihtsustab puhastusteenuste tellimise protsessi. 2022. aasta lõpus asutatud ettevõtte eesmärk on muuta koristamine kõigile kättesaadavaks ja mugavaks. Enam kui 80% WiseCleani koristajatest on Ukraina kodanikud, mis näitab ettevõtte pühendumust sotsiaalsetele algatustele.

Wolt on Helsingi tehnoloogiaettevõte, mis arendab veebiplatvormi tarbijatele, kaupmeestele ja kulleritele. Platvorm ühendab inimesi, kes soovivad tellida toitu ja muid kaupu nende müümisest ja kohaletoomisest huvitatud inimestega. Wolt asutati 2014. aastal ja ühendas 2022. aastal jõud DoorDashiga (NASDAQ: DASH). Üheskoos tegutsetakse täna enam kui 30 riigis, 28 neist Wolti toote ja kaubamärgiga.