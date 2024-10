Tööandjad saavad taotleda tervist edendava töökoha märgist

Märgise väljaandmise eesmärk on tunnustada organisatsioonide järjepidevat panustamist oma töötajate tervisesse ja heaolusse. Tervise edendamine töökohal on turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ja valikuid soodustava keskkonna kujundamine.

Töökogukonnad on oluline keskkond rahvatervise kujundamisel, kus tööealise elanikkonna tervisekäitumist saab mõjutada selles suunas, et tervena elatud eluaastad kasvaksid jõudsamalt ning inimestel oleks võimalus olla kaasatud tööturul kauem, kui see on praegu näiteks tervisest tulenevate piirangute tõttu.