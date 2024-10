Ettevõtja: rahvusraamatukogu saab valmis, aga kellele ja mille jaoks?

Tema arvates on rahvusraamatukogu ka väga küsitav hoone, sest Kubitsa arvates ei saa rääkida sellest kui kogukonnakeskusest. «Kogukonnakeskus on Noblessneris, Rotermannis, Krulli kvartalis, minu poolest isegi väikekodanlikus Viimsis,» mainis ta ja lisas, et rahvusraamatukogust on kujunemas kultuurirahva Rail Baltic. «Me saame selle valmis, aga kellele ja mille jaoks?»