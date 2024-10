Tere kohukeste müük on kasvanud 30 protsenti

Müügikasvule ühte kindlat tegevust omistada ei saa. «2022 asendasime kõikidel kohukestel kakaoglasuuri eheda Belgia šokolaadiga. Lisaks parematele maitseomadustele on see palmiõli vaba,» selgitab Tere piimatööstuse turundusjuht Helen Ojamäe, kuidas lisaks aastatepikkusele traditsioonile on müügitõus saavutatud.

Kuigi viimased aastad on muutnud tarbija hinnatundlikuks, siis ostuotsuse tegemisel kvaliteedis järeleandmisi ei tehta. «Heade koostisosade kõrval väärtustavad inimesed aina enam keskkonnale olulisi aspekte, proovides vastutustundlikumaid valikuid teha. Seetõttu oleme lisaks ehtsa šokolaadi kasutamisele viinud tänavu sügisest Kohukesed monomaterjalist pakenditesse,» lisab Ojamäe.

Monoplast on väike ent oluline samm keskkonnasõbralikumal teekonnal tegemata järeleandmisi pakendis oleva toote kvaliteedis, maitses või säiles. Monomaterjal on ringlussevõetav, see tähendab, et sorteerides võib kohukese ümbrise panna pakendi konteinerisse tänu millele võib sellest uus elu saada.

Tarbija tahab vähem suhkrut

Hiljuti lisandusid kassipildiga kohukeste perre ka 30 protsenti väiksema suhkrusisaldusega laktoosivaba variant. Piimasuhkru ehk laktoosi lagundamise tõttu on need magusamad. «Seega saavad kohukesi nautida nii laktoositalumatud kui ka need, kes varasemalt on tarbimist piiranud suhkrusisalduse tõttu,» ütleb Ojamäe. «Laktoosivabu ja väiksema suhkru sisaldusega tooteid nõutakse meilt aina rohkem ning arvestame sellega nii uusi kui vanu tooteid arendades. Tegime ka tarbijauuringu, kust selgus, et 60% vastanutest sööks kohukest rohkem, kui seal oleks vähem suhkrut.»

Vanillimaitseline laktoosivaba ja 30% väiksema suhkrusisaldusega Kohuke on monomaterjalist pakendis suuremates poekettides juba saadaval.

Tere AS (www.tere.eu) kuulub Eesti piimanduskontserni Nordic Milk, mille konsolideeritud turuosa Eesti värskete piimatoodete turul on 40 protsenti ning tootevalikusse kuulub üle 400 erineva piimatoote. Piimatööstused Jõhvis, Põlvas ja Viljandis varuvad iga päev üle 550 tonni piima. Lisaks kohalikule turule eksporditakse toodangut 25 erinevasse riiki ning kontserni erinevates üksustes töötab kokku 570 inimest.