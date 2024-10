Ekspert: Tallinna ühistranspordi reform sõitjaid juurde ei too

Liikuvusekspert Hannes Luts arvab, et ühistranspordi reform Tallinnas kasutajaid juurde ei too, sest reformi teostatakse olemasolevate bussiliinide arvelt. Lutsu sõnul võib kasutatavus isegi langeda. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul ei vasta see tõele, kirjutab ERR.