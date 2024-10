FOTOD Minister Erkki Keldo käis koos Eesti ettevõtjatega Dubais

Kohtumisel tehisintellekti, digitaalse majanduse ja kaugtöö eest vastutava ministri Omar Sultan Alolama’ga oli peamiseks teemaks koostöövõimalused tehisintellekti valdkonnas. Google’i läbiviidud uuringu järgi on Eesti parim tehisintellekti keskkond, kus on kõrge digitaliseerituse tõttu enim potentsiaali tehisintellekti ülemaailmse kasutuselevõtu juurutamiseks.

«Tehisintellekti arendamine pole üksnes tehnoloogia küsimus, vaid siin on oluline ka rahvusvaheline koostöö. Väljakutseks on üksmeele saavutamine, kuna igal riigil on valdkonnas oma lähenemine. Seetõttu on oluline teadmiste vahetus ja koostöö, et tehisintellektist saadav kasu ühiskonna heaks targalt läbimõeldud regulatsioonide piires tööle panna. Eesti ja Araabia Ühendemiraatide ühine eesmärk AI-valdkonnas sarnaselt mõtlevate riikidena on kasutada uuenduslikke tehnoloogiasaavutusi majanduse kasvule suunamiseks,» ütles Keldo.