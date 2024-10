KULLAPALAVIK Kulla hind ületas esmakordselt 2700 dollari piiri

Aasta alguses oli väärismetalli hind vaid 2063.73 dollarit untsi kohta – see tähendab, et hinnatõus on olnud dramaatiline, ligi 32% vähem kui aastaga. Ja jahenemise märke ei ole. Paljud eksperdid prognoosivad nüüd, et hind võib tõusta üle 3000 dollari, võimalik, et juba sel aastal, kirjutas CBS.