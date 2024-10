Suurettevõtja Raul Kirjanen: mind pole Lätis rahvuse pärast eemale tõrjutud

«Isegi kui me töötame koos, oleme ikkagi väga väiksed,» lisas ta. Kirjanen rääkis, et saab aru, et igal rahval on oma rahvuslik uhkus, aga edu saavutamiseks on vaja tihedamat koostööd. Ta sõnas, et praegu teevad erafirmad omavahel rohkem koostööd kui riikide avalikud sektorid.