Kas Eesti maksude kritiseerimine viib tulevikus vangi? Vihakõneseadus saab uue hoo

Niinimetatud vihakõneseadust togivad seadusetegijad enda ees juba aastaid. Tegelikult on Eesti karistusseadustikus juba olemas paragrahv 151, mis ütleb, et „ Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele või vägivallale seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundiga, - karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.“

See aga ei meeldinud Euroopa Liidule, kes ütles, et sellest on vähe: ERR meenutab, et juba 2020. aastal algatas Euroopa komisjon Eesti suhtes rikkumismenetluse, sest leiti, et vaenukõne tuleb veel rohkem piirata. See menetlus käib ikka veel edasi.