Jaak Roosaare kinnisvarafirma juht: üürikorterid on investorite seas taas kuum kaup

Samuti on Lüiste sõnul alates suve algusest tõusnud üürikorterite täituvuse numbrid ja jõudnud tasemeteni, millega oldi harjutud enne covidit. Scandium Kinnisvara portfellis on pikaajalises halduses üle 300 korteri ning täituvused on praegu üle 95 protsendi. «Objektid toodavad positiivset rahavoogu ning tänu turu pikaajalisele tõusule on ka väärtust kasvatanud. Näeme, et Balti börsid on samal ajal nullis ning investorkonna üldine riskitahe madal,» märkis Lüiste.