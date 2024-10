UURING KINNITAB Naised unistavad oma ärist, ent takistusteks saavad just need tegurid

Uuringust selgus, et ettevõtlusest unistavaid naisi ja mehi on mõlemaid pisut üle 70%, kuid nende seas, kes oma unistuse juba ellu on viinud, on rohkem mehi. Nimelt oli vastanutest oma ettevõtte loonud 34% mehi ja 26% naisi, mis loob vajaduse toetavate meetmete ja ressursside jaoks, et motiveerida naisi suuremalt unistama.