Swedbanki kommunikatsiooni valdkonnajuht Martin Kõrv märkis Postimehele, et tegemist oli tehnilise tõrkega, mis mõjutas panga digiteenuste tööd. «Sularahaautomaatide töö ei olnud häiritud,» lisas Kõrv.

Kõrv märkis, et neljapäeval esinenud tõrked, mis digiteenuste tööd mõjutasid, said kõrvaldatud. Postimehe küsimusele, kui kaua teenuseid kasutada ei saanud, vastas Kõrv, et aeg-ajalt esines neljapäeva õhtul tõrkeid kolme tunni jooksul.