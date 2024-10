Madis Müller: euroala majanduskasv on arvatust kehvem

Mülleri sõnul aeglustus euroala hinnatõus septembris oodatust äkilisemalt, langedes aastavõrdluses 1,7 protsendini ehk alla keskpanga eesmärgiks seatud kahe protsendi taset. «Hinnatõusu aeglustumise peamiseks põhjuseks olid küll aastatagusega võrreldes järsult madalamad energiahinnad, kuid kindlasti ka euroala majanduse üldine nõrkus, millele viitavad viimastel nädalatel saabunud uued infokillud. Majanduskasvu taastumise aeglane tempo hoiab tagasi ka hindade tõusu ning kinnitab veendumust, et hinnatõusu püsivaks aeglustamiseks ei ole keskpangal tarvis enam intressimäärasid senistes kõrgustes hoida. Seetõttu otsustasime neljapäeval Euroopa Keskpanga nõukogus langetada intressimäärasid veel 0,25 protsendi võrra,» ütles Müller.

Tema sõnul on üldine tunnetus, et euroalal tervikuna saab majanduskasv olema pigem tagasihoidlikum, kui veel kuu või kaks tagasi võis oodata. «See tähendab tõenäoliselt ka vähesemat survet hindade tõusuks. Suuremat rolli mängib seejuures just Euroopa suuremate riikide ehk Saksamaa ja Prantsusmaa majanduse nõrk seis ja väljavaade. Sellele viitavad nii sealsete ettevõtjate hinnangud, mida peegeldavad nn ostujuhtide indeksid kui ka järsult aeglustunud hinnatõus. Nii näiteks olid hinnad Saksamaal septembris 1,8 protsenti ja Prantsusmaal vaid 1,5 protsenti kallimad kui aasta tagasi,» ütles Müller.