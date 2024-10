UURING KINNITAB Vaid nii paljud eestlased on rahul oma sissetulekuga

«Kurb on tõdeda, et vaid üks viiest Eesti inimesest on oma sissetulekuga rahul. Sissetulekuga ei ole rahul 38 protsenti elanikest ning need tulemused annavad ettevõtetele ja poliitikakujundajatele väärtuslikku lisateavet, aidates neil paremini mõista inimeste tarbimisharjumusi ja sissetulekuvajadusi,» sõnas Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.