Ettevõtja: Riias käivad asjad kiiremini kui Tallinnas

Vähi osalusega kinnisvaraarendaja Invego avas äsja Riias kontori. Invegol on praegu Riias ja selle ümbruses müügis neli projekti. «Tööd on meil Lätis veel vähemalt kümneks aastaks, nii palju on projekte pipeline’is. Palkame inimesi juurde,» lausus Vähi. Pipeline tähendab silmanähtavas tulevikus teoks saavaid projekte.

Praegu on Lätis palgal kolm töötajat, kolm on kavas juurde võtta. Samal ajal investeerib Invego ka Portugali, kus tuleva aasta algul algab uue villade rajooni ehitus. Vähi ütles, et on isegi Portugali ühe maja ostnud, nagu veel terve hulk eestlasi.