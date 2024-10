Targa kodu varjatud ohud: kuidas kaitsta nutiseadmeid küberrünnakute eest?

Eesti kodudes on viimastel aastatel nutikad seadmed muutunud igapäevaelu loomulikuks osaks. Nutitelerid, robottolmuimejad ja muud internetiga ühendatud seadmed on toonud meieni seninägematu mugavuse. Kui varem pidid paljud inimesed piirduma lihtsa kodutehnikaga, siis nüüd suhtlevad seadmed meiega ja teevad töid iseseisvalt. Statistikaameti andmetel on nutiseadmete kasutamine kodudes kasvanud 2020. aastaga võrreldes ligi 30% – 2024. aastaks on Eesti majapidamistes juba 207 tuhat sellist seadet.