Eamets: madalad intressid on head, aga Euroopa majandust päästaks pigem tugevnev dollar

Täna alandas Euroopa Keskpank intresse 0,25 protsendipunkti võrra ja see oli otsus, mida turud ootasid ja eeldasid. Seda näitas ka kuue kuu euribori jõudmine peaaegu kolme protsendi tasemele. Kui me eeldame, et Euroopa Keskpank teeb detsembris oma nõukogu istungil veel ühe intressilangetuse, siis võiks euribor aasta lõpuks jõuda 2,75–2,8 protsendi tasemele. See on hea uudis laenuvõtjatele ja ka kinnisvaraturule. Samuti on vaja madalamaid intresse, et suurendada investeeringuid, mida Euroopa hädasti vajab.