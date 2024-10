15 korda tarbijakaitse otsuseid eiranud ettevõtja äril on kriips peal, kuid võlgadest ta ei pääse

TTJA poole pöördumise eelduseks on see, et klient küsib e-poest oma kauba kohta. Kui ta seda teinud pole, siis TTJA juhtumiga tegelema ei hakka. Ühes TTJA otsuses on kirjas, et Heinsaar ei vastanud kliendi pöördumisele. Teiste ohvrite puhul pole selge, kas e-poelt vastust ei tulnud, anti katteta lubadusi või lihtsalt keelduti raha tagastamast.