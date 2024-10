Selgusid Eesti kõige mõjukamad välisinvestorid

Välisinvesteeringute keskuse juhi Joonas Vänto sõnul on kõik kolm tunnustuse pälvinud ettevõtet jätnud Eestisse väga suure majandusmõjuga jalajälje. «Ainuüksi asjaolu, et meil on võimalik uutele Eestist huvitatud investoritele rääkida, et sellised võimsad ettevõtted nagu ABB, Ericsson ja GPV on Eestis tugevalt kanda kinnitanud, aitab meie tööstussektoril jõudsalt edasi areneda,» sõnas Vänto.