Ekspert avaldab olukorrad, kus üürnik vajab kaitset

Siht ütleb, et õnneks need ei ole igapäevased juhtumid. Samas on tegemist kõige tüüpilisemate näidetega, millest üüriturul osalejad võiksid õppida. «Kui tõendusbaas näitab meile, et üürile andja ettekirjutused on ülehinnatud või koguni alusetud, siis muidugi me toetame üürnikku. Suhtleme mõlema osapoolega ja selgitame asjaolusid,» ütleb ta.