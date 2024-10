ABB hakkab Eestis hiigelmootoreid tootma

«Kui varem tootsime enamasti mootoreid kuni 5 MW võimsusega, siis tulevikus hakkame tootma kuni 60 MW võimsusega mootoreid. See on märkimisväärne hüpe – võib võrdluseks tuua, et näiteks Tallink Grupi shuttle-laevade Megastar ja MyStar peamiste käiturite elektrimootorid on võimsusega 20 MW. Lisaks muutuvad oluliselt meie toodete füüsilised mõõtmed ja kaalud,» selgitas ABB Eesti mootorite ja generaatorite äriüksuse juht Argo Aavik.