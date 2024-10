Circle K: kütuse hind võib lähiajal langeda

Circle K kinnitusel tõusis eelmisel nädalal tõusis nafta hind maailmaturul oktoobri kõrgeima tasemeni spekulatsioonide tõttu, et Iisrael võib rünnata Lähis-Idas toimuvate pingete tõttu Iraani naftavälju. Sel nädalal on nafta pakkumist mõjutavad riskid pigem taandumas, mis võib lähinädalal mõjutada kütusehinda ka Eestis.

Iisraeli ja Iraani vahel kestvad pinged on hoidnud nafta hinna maailmaturul volatiilsena ning USA presidendi Joe Bideni lause, et ühe võimalusena arutatakse Iraani naftaväljade ründamise lubamist Iisraelile, tõstis nafta hinna oktoobri kõrgeimale tasemele. Sel nädalal on toornafta hind maailmaturul võrreldes eelmise nädalaga viie-kuue protsendi võrra langenud.