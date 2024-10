Postimehe värskest hinnavõrdlusest selgub, et odavama ostukorvi troon on taas vahetunud, ent kallima ostukorvi saatus sõltub endiselt vaid mõnest kallimast tootest. See toob endaga kaasa veelgi suurema hinnavahe soodsama ja kallima ostukorvi vahel.

Kui möödunud nädalal oli odavama ostukorvi omanik Grossi Toidukaubad, siis sel nädalal on odavama ostukorvi omanik vahetunud ning liidriks on tõusnud taas Lidl. Nende ostukorvi hind on nädalaga langenenud 2,97 euro võrra, 67,80 eurolt 64,83 eurole. Kindlalt hoiab teist kohta endiselt Prisma, pakkudes ostukorvi 66,17 euro eest, mis on 1,02 euro võrra odavam kui nädal tagasi.

Kolmandalt kohtalt leiab sel nädalal Grossi Toidukaubad, kus ostukorvi hind on nädalaga aga 1,02 euro võrra kallinenud makstes nüüd 66,80 eurot. Nädal tagasi oli sama jaekett veel 65,78 euroga odavaima ostukorvi pakkuja. Neljandal kohalt leiab endiselt Maxima, mille ostukorvi maksumus on 71,60 eurot ehk eelneva nädalaga võrreldes on ostukorvi hind kallinenud kaheksa sendi võrra.