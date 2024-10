Rahvas pääses napilt veebruarikuu uuest maksust

Algul soovisid ametnikud ja riigifirmad selle kulu kandmiseks kehtestada uue maksu, mida küll maksuks ei nimetatud, kuid nüüdseks on plaanid muutunud.



Lahtiühendamine Venemaa elektrivõrgust on kavas 1. veebruaril. Ehkki aega ettevalmistuste tegemiseks oli riigiasutustel aastaid, pole siini selge, kui palju sageduse hoidmine tegelikult maksma hakkab ja kuidas selle eest tasu küsima hakatakse. Olukord muutub vaat et iga päev.



Lihtsustatud vahekokkuvõte on selline: teadmine, et Venemaa võrgust eraldumine tuleb, oli riigiasutustel juba aastaid tagasi, ettevalmistused selleks käisid. Eesti inimestele neist suurt ei räägitud, nii et sel suvel üllatas paljusid teade, et edaspidi hakatakse elektriarvega küsima tootjatelt ja tarbijatelt uut maksu, mille suuruse määrab Elering. Juulis oli maksuvariant selline, et maksma pidid tootjad ja tarbijad, kumbki 5,31 eurot megavatt-tunni eest.



Tootjad, kes samuti sellisest plaanist alles tänavu kuulsid, hakkasid häälekamalt oma õiguste eest võitlema kui tarbijad. Nad tõid välja, et selline tasu on mitu korda suurem kui Põhjamaades, ning ütlesid lihtsustatult, et niimoodi pole enam mõtet Eestis midagi ehitada.



Kliimaministeerium tõmbus seepeale tagasi ning ütles septembris, et tootjad seda tasu ikkagi maksma ei pea. See tähendas, et Elering pidi rehkenduse uuesti tegema ja konkurentsiametiga kooskõlastama.