Kui rubla kaotaks veel 30% oma väärtusest ja inflatsioon on juba kõrge, võib see tähendada, et venelased kaotaksid paari kuu jooksul poole oma sissetulekust.

Vaatamata Venemaa väidetele, et nende majandus edeneb, viitab Venemaalt tulev majandusstatistika hoopis vastupidisele – majandus mitte ainult ei ole ülekuumenenud, vaid võib peagi hakata kokku varisema. Venemaa ametnikud väidavad, et riigi majandus õitseb, viidates 4,6% SKT kasvule 2024. aasta esimesel poolel. Lähemalt näitajaid vaadates on aga näha, et Venemaad võivad ees oodata raskused, kuna rubla seisab silmitsi nii inflatsiooni kui ka devalveerimisega, kirjutas KyivPost.