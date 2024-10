AIVAR KOKK Eelarve varjab koalitsiooni miljonitesse ulatuvaid katuserahasid

«Poolteist aastat tagasi lubas tänane valitsuskoalitsioon eelarve läbipaistvamaks muutmist. Tegelikkuses on täna esimesel lugemisel olev eelnõu täis varjamist. Valitsus üritab peita nii enda tegemisi kui ka tegemata jätmisi,» tõdes Isamaa aseesimees.

Koka sõnul on valitsus teinud kärpeotsuste tegemisel strateegilisi valikuid, minnes nii kultuuritöötajate kui ka ERRi rahastuse kallale. «Ajakirjanikud ja kultuuritöötajad oskavad enda õiguste eest valjult seista – neid rünnates loodab valitsus jätta läbi meediakajastuse muljet, et tehtud on valusaid valikuid. Kuid nagu Isamaa eelarve üleandmisel rõhutas: tegelikke kärpeid tuleb eelarvest otsida mikroskoobiga. Nii eelarve maht kui ka keskvalitsuse administreerimiskulud kasvavad samas õigustamatult.»