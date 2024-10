Uuring 70 protsenti majapidamistest kardab, et küttekulud võivad kiiresti tõusta

Lätis prognoosib hindade tõusu 56 protsenti ning Leedus 52 protsenti inimestest. Lätis on lausa kümnendik vastajatest arvamusel, et pigem nende kulud vähenevad.

«Eesti inimesed on selgelt oma lõunanaabritest pessimistlikumad ja tegelikult ka õigustatult, sest Eestis on olnud hinnatõus euroala üks suuremaid ja hinnatõus pole senini veel seisma jäänud,» märkis Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen. «Ilmselt mängib siin rolli ka üleüldine Eesti kõrge hinnatase, mille tõttu peavad eestlased oma igakuisest sissetulekust protsentuaalselt suurema osa eluasemega seotud kulude alla panema, kui võrrelda seda Läti ja Leeduga. Kuna eestlasel läheb arvestatav tükk sissetulekust eluasemekulude peale ja vaba raha jääb kätte vähem, siis mõjutavad ka muutused küttehindades meie inimesi rohkem.»

Nimelt näitas hiljutine Citadele küsitlus, et suurim eluasemekulude koormus Baltikumis on Eestis ning väiksem Leedus. Näiteks kui Leedus ütles vaid kuus protsenti, et nende eluasemekulud ületavad 50 protsenti sissetulekust, siis Eestis oli see protsent 16 ja Lätis 14.