Galerii Kassi pildiga kohukesed valmivad Eesti kohupiimast ja Belgia šokolaadist

Tootmisjuht Irmeli Leinbok võõrustab Postimeest tehases, kus kassikohukesed valmivad. Ta juhatab ajakirjaniku ja fotograafi ruumi, kus on laual kõik erinevad kassipildiga kohukese sordid. Leinbok rõhutab, et kuigi toode on traditsiooniline, siis firma arendustiim mõtleb iga päev, kuidas tooteid täiustada ja uusi versioone turule tuua.

Üks uuemaid on laktoosivaba kohuke, mida süües on kohe tunda, et suhkrut on oluliselt vähem kui tavalises kohukeses. Maitse on harjumatu. «Selle maitse peabki olema erinev. Suhkrut on 30 protsenti vähem,» sõnab Leinbok.