1Partner: investorid võivad kinnisvaraturule peagi naasta

«Kinnisvara on kindlasti üle keskmise turvaline, aga paar aastat on raha hind olnud liiga kallis ja kapital on mujal selgelt paremat tootlust teinud. Kui aga oodatav igakuine üüritulu hakkab ületama laenumakse summat, siis on investorite naasmine juba ülimalt tõenäoline,» rääkis Vahter ning selgitas, et kui intressimäär koos panga marginaaliga jääb ligi 5,5 protsendi juurde aastas ja investor finantseerib laenuga pool vara ostuhinnast, siis suudab oodatav üüritulu katta laenumakse.