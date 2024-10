Selgus Eesti väärtuslikem tehnoloogiaettevõte

Tabeli koostamise eestvedaja, Prudentia Tallinna partneri Indrek Uudekülli sõnul on Wise ikka Eesti tehnoloogiaettevõtete sektori suveräänne liider, kelle positsiooni ohustab lähiaastatel ainult Bolt, mis on 5,5 miljardi euro suuruse valuatsiooniga teisel kohal. «Loodetavasti näeme juba varsti, kas Boldi kavandatav IPO on nii edukas, et ettevõte suudab mõnel järgmisel aastal TopTechis esikohale tõusta,» märkis ta.

Ettevõtete väärtus kokku vähenes

Indrek Uudekülli sõnul on koguväärtuse mõningane langus tingitud faktist, et võrreldes 2023. aastaga ei kajastu tänavuses edetabelis sellised tuntud nimed, nagu Glia, Testlio, Starship, Lightyear, Ready Player Me ja Veriff. «Kuna nende ettevõtete peakontorid asuvad väljaspool Eestit, ei ole ettevõtete finantsandmed lihtsalt kättesaadavad, mistõttu on ka keeruline nende väärtust määrata. Meenutan, et antud edetabelisse jõudnud ettevõtete puhul lähtume väärtuse määramisel kas avalikest või ettevõtte enda poolt esitatud andmetest,» selgitas ta.