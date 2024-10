Kui ERR esmaspäeval osa regionaalministeeriumisse jõudnud maksuettepanekutest avaldas, tuli see paljudele üllatusena. Omavalitsused on saanud valitsuselt ja regionaalministrilt käsu leida võimalusi rahvalt rohkem raha kokku koguda, aga kui seni on räägitud pigem turismimaksust või parkimistasudest, siis nüüd vaatasid nimekirjast vastu täiesti uued ettepanekud kinnis- või muu vara maksustamiseks.