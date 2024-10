McDonald’s investeerib Eesti personali üle poole miljoni euro

Raha suunatakse juhtimisoskuste arendamisse, tehniliste ja sotsiaalsete oskuste koolitustesse ning vastavusprogrammidesse. McDonald’s usub, et hästi koolitatud ja motiveeritud töötajad tagavad parema teeninduse ja üldise tulemuse. Eesmärk on luua kaasav ja motiveeriv töökeskkond, toetades heaolu ja karjäärivõimalusi, et suurendada töötajate rahulolu ja hoidmist. Eestis investeeritakse üle 554 000 euro, kogu Baltikumis ulatuvad investeeringud 1,76 miljoni euroni.

«Järgmisel aastal tähistab McDonald’s Eestis oma 30. aastapäeva ning meil on suur au olla hinnatud nii klientide kui ka töötajate seas. PricewaterhouseCoopers’i (PwC) tööandja brändiuuringu* põhjal on McDonald’si restoran eelistatuim tööandja nii praeguste kui ka tulevaste töötajate hulgas, seda samuti võrreldes nii otseste kui ka kaudsete konkurentidega. Meie tugev pühendumus töötajate arengusse ja heaolusse on peamine põhjus, miks enamik meie töötajatest (87 protsenti) soovitaksid McDonald’si restorani kui enda tulevast tööandjat,» ütles McDonald’s Baltikumi personali- ja koolitusjuht Anastasija Zubov.

«Meie prioriteet on hoolitseda oma töötajate eest ning investeerida jätkuvalt sellistesse valdkondadesse, mida töötajad kõige enam hindavad: positiivne töökeskkond, paindlikud tööajad, koolitus- ja arendusprogrammid ning õiglane tasustamine. Usume, et selline lähenemine aitab tugevdada töötajate rahulolu ja muudab meid atraktiivseks tööandjaks. Samuti uurime tehisintellekti võimalusi meie koolitusprogrammi täiustamiseks, sest näeme, et see võib aidata oluliselt paremaid tulemusi saavutada,» lisas Zubov.

Uuringu järgi on töökeskkond tähtsaim

PwC uuringu järgi on Baltikumis tööandja brändi valikul kõige olulisemad tegurid töökeskkond (61 protsenti) ja ettevõtte majanduslik olukord (49 protsenti). Neile järgnevad tooted ja teenused (44 protsenti), väärtused ja kultuur (44 protsenti) ning juhtkond (35 protsenti). Kõige vähem tähtsaks peetakse tasustamispoliitikat (7 protsenti).

«Uuring näitab, et Balti riigid seisavad töötajate ligimeelitamisel ja hoidmisel silmitsi suurte väljakutsetega, kuna tööturg muutub pidevalt. Selle leevendamiseks peavad ettevõtted tugevdama oma tööandja brändi ja pakkuma atraktiivseid hüvesid, samuti on järjest olulisem tasakaal ja paindlikkus töö- ja eraelus,» ütles PwC Läti maksudirektor ning Baltikumi inimeste ja organisatsiooni juht Irena Arbidane.

McDonald’s pakub Eestis tööd rohkem kui 600 töötajale. Lähtuvalt oma kasvustrateegiast on McDonald’si restoraniketil plaanis värvata 2025. aasta suveks kuni 250 hooajalist töötajat.

*Uuringu viis läbi PricewaterhouseCoopers (PwC), küsitledes kokku 1504 vastajat ja 313 McDonald’si restorani töötajat Eestis, Lätis ja Leedus.