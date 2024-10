Uuring paljastab, millist kodu eestimalaased eelistavad

«Kui kuni 5-aastaseid ja kuni 30-aastaseid renoveeritud kortereid eelistaks täna kodu ostes vastavalt 45 protsenti ja 44 protsenti vastanutest, siis kodu äsja valminud hoones jääb tabeli tipukohast maha vaid paari protsendipunktiga. Inimesed tahavad, et see, milline nende tulevane kodu olema saab, oleks võimalikult selgelt silmaga nähtav ega nõuaks ülemäära palju kujutlusvõime kasutamist,» selgitas YIT Eesti müügijuht Eva-Liisa Tamm pressiteates,

Kõige vähem pani vastanutel silma särama mõte remonti vajavast 30–75-aastasest kodust. «Ilmselt on asi selles, et tegemist on enamasti nõukogudeaegsete hoonetega, millel pole ka renoveerimise järel kuigi suurt ajaloolist väärtust. Enam kui 75-aastased renoveeritud ja renoveerimata kodud olid vastajate silmis mõnevõrra populaarsemad,» rääkis Tamm.