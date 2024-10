LINNALIINIBUSSIDE PILETID Millises linnas on odavam ühistransport?

Uurides lähemalt üksikpiletite ehk tunnipiletite hindu, selgub, et kõige kallim on üksikpilet Tallinnas, kus tavalise pileti hind on 2 eurot, ent soodushind on 1 euro. Enamik teisi linnu, nagu Pärnu, Viljandi ja Kuressaare, pakuvad üksikpiletit 1,5 euro eest. Rakvere paistab silma madalama hinnaga, kus sõidukaardiga maksab üksikpilet vaid 80 senti.