PESSIMISTLIK PROGNOOS Swedbanki hinnangul saab majanduslangusest taastumine olema aeglane

Swedbanki krediidiriski kontrolli osakonna juhi Urmas Simsoni möönis, et Eesti majandusel on mitmeid tugevaid külgi, mis aitavad majanduslanguse mõjudega hakkama saada, ent tulevik pole läbinisti roosiline.

«Kui mingil hetkel oodati, et kuue kuu Euribor langeb alla 3 protsendi järgmise aasta kevadel, siis praegu oodatakse seda veel enne tänavuse aasta lõppu. Ilmselt nii ka läheb, sest alates eelmise aasta lõpust on turu ootused intressimäärade osas üsna hästi paika pidanud. Arvestada tuleb aga sellega, et kaua oodatud tase alla 3 protsendi võib olla hoopis ohumärk, sest kui vaadata viimast 25 aastat, siis neljast korrast kolmel on intressimäärade langetused toonud suurriikides kaasa majanduslanguse,» tõi ta pressiteates välja.