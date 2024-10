Raiete vähenemine sunnib RMK-d panema metsataimi enampakkumisele

Reeglina vaid riigimetsa jõudvad taimed on tuntud oma hea kvaliteedi poolest. RMK on seadnud kõrged standardid nii enda varutud seemnetele kui ka nendest kasvatatud taimedele kaheksas taimlas üle Eesti. Keskkonnas metsaoksjon.ee on enampakkumisel 0,8 miljonit männipotitaime ning ligi 3,5 miljonit parendatud juurekavaga kuusetaime.